Zum Todestag von Elizabeth II. Auf den Spuren der Queen in NRW

Neben diesen hochoffiziellen Auftritten war Elizabeth II. aber auch mehrfach in NRW, weil in dem Bundesland, das den Briten seine Existenz verdankt, an verschiedenen Standorten auch britische Truppen stationiert waren. So besuchte die Queen am 23. Mai 1984 britische Soldaten in Dortmund und nahm als Ehren-Oberst der Nappier Barracks in Brackel eine Militärparade ab. Rund 10.000 Zuschauer durften das etwa halbstündige Spektakel auf dem Kasernengelände verfolgen. Während ihres zweitägigen Aufenthalts traf Elizabeth II. auch den damaligen Oberbürgermeister Günther Samtlebe und trug sich ins Goldene Buch der Stadt ein. Heute wird das Gelände der Nappier Barracks, die 1995 die Stadt verließen, vom BVB und als Golfplatz für den Royal St. Barbara’s Dortmund Golf Club genutzt.