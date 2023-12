Unfall mit beteiligten FC-Spielern Opfer identifiziert – Mutter und Tochter starben auf A555

Die beiden Frauen waren bei dem Unfall am Freitagabend in Höhe der Anschlussstelle Wesseling in Fahrtrichtung Bonn in ihrem Auto verbrannt. Die zwei Autos der Unfallfahrer – ein Audi und ein Mercedes – hatten an den Seiten Schäden, die darauf hindeuteten, dass die Autos sich auf der Fahrt berührt haben. Der Kleinwagen der 49-Jährigen hatte auf der Autobahn gedreht und Feuer gefangen. Ein Frontschaden an einem der beiden anderen Wagen lasse auf einen Aufprall auf das Heck des Kleinwagens schließen, erklärte die Polizei.