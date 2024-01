Tod nach Polizeieinsatz Randalierer stand unter Kokain-Einfluss – Bodycams der Polizei werden ausgewertet

Am Samstagabend war die Polizei zu einer Flüchtlingsunterkunft in Mülheim an der Ruhr alarmiert worden, weil der Mann dort randaliert und andere Bewohner angegriffen hatte. Als die Polizei eintraf, befand sich der Mann den Angaben zufolge in seinem Zimmer und griff die Beamten an. Im Verlauf des Geschehens, das sich in den Flur und Innenhof der Einrichtung verlagerte, setzten die Polizisten laut Mitteilung zweimal einen Taser gegen den Mann ein. Den Angaben zufolge sei keine Wirkung des Tasers erkennbar gewesen.