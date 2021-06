Tirol : Vermisster Mann aus Bonn tot in Alpen gefunden

Scharnitz/Bonn In den österreichischen Alpen ist ein Mann aus Bonn bei einer Solo-Wanderung ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Tiroler Polizei ist der 65-Jährige rund 400 Höhenmeter über schneebedecktes und felsiges Gelände abgestürzt.

Nach Angaben eines Polizeisprechers in Innsbruck war der Wanderer am Dienstag in Scharnitz eingetroffen. Als er am Donnerstag nicht wie erwartet nach Bonn zurückkehrte, wurde er als vermisst gemeldet. Deutsche und österreichische Einsatzkräfte suchten ihn im Bereich der Karwendelspitze. Am Samstag wurde er schließlich leblos unterhalb eines Steges gefunden und mit einem Hubschrauber geborgen. Die Ermittler nehmen an, dass er auf einem Schneefeld ausgerutscht war.