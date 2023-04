Maibaum, Maiherz und Tanz in den Mai Mit diesen Traditionen startet das Rheinland in den Mai

Anders als Maibäume und Maiherzen ist eine Tradition zum Start in den Mai in vielen Gegenden Deutschlands bekannt. Es ist der „Tanz in den Mai“. Dabei wird in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai gefeiert. Aber was eigentlich? In dieser Nacht wird traditionell im Norden und der Mitte Europas die Walpurgisnacht gefeiert und damit der Übergang vom Winter in den Sommer. Dieser Brauch reicht bis in die vorchristliche Zeit zurück und war bei den Germanen ein heidnisches Frühlingsfest. Seinen Namen hat die Walpurgisnacht von der heiligen Walburga, die im 8. Jahrhundert in England lebte und am 1. Mai heiliggesprochen wurde.