Fünf Tipps für Urlaub vor der Haustür : Wo man in NRW an ungewöhnlichen Orten übernachten kann

In Wesel am Diersfordter Waldsee kann man Urlaub auf dem Hausboot machen. Aber auch sonst bietet NRW einige ungewöhnliche Übernachtungsplätze. Foto: Malz, Ekkehart (ema)

Düsseldorf Corona hat das Reisen ins Ausland teilweise ziemlich kompliziert gemacht. Wie gut, dass man gar nicht so weit weg muss, um an ganz besonderen Orten zu nächtigen. Fünf Unterkünfte, die sich in NRW besonders lohnen.