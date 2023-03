„Qualitätswege Wanderbares Deutschland“ Gute Wegeführung, schöne Natur – das sind die besten Wanderwege in NRW

Drei Jahre lang ist das Qualitätssiegel des Deutschen Wanderverbandes, „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“, gültig. Bei den so ausgezeichneten Routen wissen Wanderer unter anderem, dass Wege gut ausgeschildert sind und sie der Beschreibung entsprechen, die Wanderung zum Naturerlebnis wird, die Anbindung an den ÖPNV gegeben ist, Parkplätze vorhanden und Einkehrmöglichkeiten sind. Es muss also nicht nur die Natur, sondern auch das Drumherum stimmen.