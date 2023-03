Sie sind die „Lesotwins“ Darum sind diese Zwillinge aus Bonn auf TikTok so erfolgreich

Schon wieder die gleiche Antwort: Leonie und Sophie Klassen aus Bonn scheinen ständig das Gleiche zu denken. Die 23-jährigen Zwillinge sind als „Lesotwins“ in den sozialen Medien bekannt geworden. Auf der Plattform Tiktok folgen ihnen über 2,5 Millionen Menschen. In einer ihrer Videoreihen nennen die Zwillinge gleichzeitig ihre erste Assoziation zu einem bestimmten Oberbegriff. Zur Kategorie „Tier“ sagen beispielsweise beide „Ente“. So gibt es zahlreiche Videos der beiden, in denen sie immer wieder spontan das gleiche Wort sagen. Zufall oder vorher abgesprochen? Unsere Autorin Marie Schneider hat zu Beginn des Interviews den Test gemacht. Außerdem sprechen die beiden über ihre Verbundenheit als Zwillinge, den Beruf „Influencerin“ und ihre Zukunft in der Branche.