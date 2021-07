„Komm ins Team 110“ : Warum die NRW-Polizei Nachwuchs auf TikTok und Snapchat sucht

Kommissar-Anwärter und -Anwärterinnen stehen bei der Vereidigungsfeier der Polizeien Köln, Bonn und Aachen im September 2020. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Die Polizei in NRW intensiviert ihre Aktivitäten auf Social Media. Auf den Kommunikationsportalen sollen Nachwuchskräfte gewonnen werden. Warum das für die NRW-Polizei so wichtig ist und welche Rolle „Daniel Danger“ dabei spielt, steht in einem internen Konzept, das unserer Redaktion vorliegt.