Folgenreiche TikTok-Challenges NRW-Minister warnen vor gefährlichen Mutproben

Sicherheits- und Aufsichtsbehörden in Nordrhein-Westfalen warnen zunehmend vor den Gefahren sogenannter TikTok-Challenges, bei denen sich Kinder und Jugendliche gegenseitig zu gefährlichen Mutproben auffordern und diese dann filmen. In Dortmund bekamen erst vor wenigen Tagen zwei Minderjährige in einer Schule schwere gesundheitliche Probleme, nachdem sie im Zuge einer solchen Challenge (engl.: Wettbewerb) extrem scharfe Chips gegessen hatten. „Nicht jeder absurde Trend, der Klicks verspricht, muss nachgeahmt werden. Diese wahnwitzigen Challenges auf TikTok machen einen nicht cooler, und witzig sind die auch nicht“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) unserer Redaktion. „Grundsätzlich gilt: Alles, was wehtut, sollte nicht nachgemacht werden. Ich appelliere da nicht nur an den Selbsterhaltungstrieb jedes Einzelnen, sondern an den gesunden Menschenverstand“, fügte Reul hinzu.