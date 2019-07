Aus dem Tierpark Recklinghausen gestohlen : Diebe bringen Meerschweinchen zurück und entschuldigen sich

Recklinghausen Wenige Tage nachdem sie gestohlen wurden, sind zwei Meerschweinchen wieder zurück im Tierpark Recklinghausen. Laut Polizei legten die Diebe sogar ein Entschuldigungsschreiben und 50 Euro ab.

Die Diebe zweier Meerschweinchen aus dem Tierpark Recklinghausen haben sich wenige Tage nach der Tat reumütig gezeigt. Der Polizei zufolge wurden die Tiere, die in der Nacht zu Sonntag aus dem Tierpark gestohlen worden waren, am Freitag zurückgebracht. Dazu legten die bislang unbekannten Täter ein Entschuldigungsschreiben und einen 50 Euro-Schein. Damit soll der materielle Schaden am Fenster beglichen werden, den die Diebe verursacht hatten.