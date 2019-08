Wegen Tierklinik-Schließungen : Tierärzte-Verband will Gebührensatz im Notdienst verdoppeln

Ein Hund wird in einer Tierklinik behandelt (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Inga Kjer

Exklusiv Düsseldorf In NRW haben in den vergangenen Monaten zwei bekannte Tierkliniken ihren Notfalldienst geschlossen. Ein Fachkräftemangel macht der Branche zu schaffen. Der Verband will Tierbesitzer stärker zur Kasse bitten.

Der Fachkräftemangel und finanzielle Probleme bedrohen vielerorts die tierärztliche Notdienstversorgung. „Wir haben in NRW und bundesweit ein Problem damit, dass Tierkliniken keinen nächtlichen Notdienst mehr anbieten können“, sagte Karl-Heinz Schulte, stellvertretender Präsident des Bundesverbands praktizierender Tierärzte (BPT) und Vorsitzender des BPT-Landesverbands Nordrhein, unserer Redaktion. „Nur noch wenige Tierärzte sind bereit, Nacht- und Wochenenddienste zu übernehmen. Vielen sind die Vereinbarkeit mit der Familie und die Work-Life-Balance wichtiger“, sagte Schulte.

Der Tierärzte-Verband sieht die Entscheidung, ob eine Klinik einen Notdienst anbietet, außerdem zunehmend als Kostenfrage. „Wegen der Nachtdienstzuschläge kommen mindestens 60.000 Euro zusätzlich pro Monat auf Kliniken mit 24-Stunden-Bereitschaft zu“, sagte Schulte. Peter Engelhardt, einer von zwei Leitern der Tierklinik Neandertal in Haan, ergänzte: „Wir müssen inzwischen am Wochenende und im Nachtdienst den Höchstsatz nehmen, den dreifachen Satz der Gebührenordnung für Tierärzte.“ Nur so könne man die Personalkosten und die permanente Vollversorgung stemmen.

Info

Aus diesem Grund fordert der Verband bundesweit eine Gebühr von 100 Euro, die jeder Kunde – unabhängig von der Größe seines Tieres oder dem Eingriff – bei einer Behandlung im Notdienst zahlen muss. Zudem will der BPT den Gebührensatz für Behandlungen im Notdienst verdoppeln: vom dreifachen auf den sechsfachen. Danach würde eine Operation am offenen Herzen statt 481,03 Euro gemäß Gebührenordnung 2886,18 Euro kosten. Zudem überlegt der Verband, die „Nacht-Grenze“ um eine Stunde zu verschieben, sodass Tierarztpraxen bis 23 Uhr geöffnet sein können.

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) hat jüngst einen Entwurf zur Änderung der Verordnung in Umlauf gebracht. Das Papier sieht nach Angaben von Schulte die Einführung einer Gebühr in Höhe von 50 Euro für Behandlungen im Notdienst vor. Außerdem sollen Tierärzte im Notdienst den vierfachen Gebührensatz verlangen dürfen, und der zweifache Satz soll im Notdienst der Mindestsatz werden.

„Diese Erhöhung liegt zwar unter unserer Forderung, ist aber ein erster Schritt in die richtige Richtung“, sagte Schulte. „Das Ministerium hat den Ernst der Lage erkannt.“ Mehrere Verbände können nun eine Stellungnahme dazu abgeben.

NRW ist das einzige Bundesland, in dem im Heilberufegesetz nicht vorgeschrieben ist, dass ein Tierarzt auch einen Notdienst anbieten muss. Das übernehmen Tierkliniken. Im Gegensatz zu einer Tierarztpraxis muss eine Tierklinik eine 24-Stunden-Bereitschaft gewährleisten – auch am Wochenende. Kliniken sind in der Regel spezialisiert auf Kleintiere, Pferde oder Nutztiere. Außerdem sind sie meist besser ausgestattet, vor allem für Operationen.

Ende 2018 gab es in NRW 36 Tierkliniken, davon allerdings nur 20 für Kleintiere. Allein im Bezirk der Tierärztekammer Nordrhein sank die Anzahl der Kliniken für Kleintiere von 20 im Jahr 2009 auf 14 im vergangenen Jahr. Bundesweit gab es 2009 noch 297 Kliniken für Kleintiere, 2018 waren es nur noch 123.

In der Region hat im Dezember 2018 die Tierklinik Düsseldorf-Zentrum ihren nächtlichen Notdienst eingestellt. Seit dem 1. Juli heißt zudem die ehemalige Tierklinik Asterlagen in Duisburg nur noch „Kleintierzentrum“ – sie hat ihren Klinik-Status verloren und ist nun nachts geschlossen. Düsseldorf und Duisburg sind nach Einschätzung des BPT keine Einzelfälle. „Ich gehe davon aus, dass weitere Tierkliniken in NRW ihre 24-Stunden-Bereitschaft einstellen werden“, sagte Schulte.

„Bislang wurden keine validen Zahlen über die Versorgungssituation vorgelegt“, teilte eine Sprecherin des NRW-Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Natur- und Verbraucherschutz mit. „Die Tierärztekammern Nordrhein und Westfalen-Lippe haben zu Jahresbeginn dem Petitionsausschuss des Landtags gegenüber verdeutlicht, dass eine umfassende tierärztliche Versorgung bei Wochenend- und Nachtdiensten im gesamten Land sichergestellt sei.“