Kommentar zu Klinik-Schließungen : Tierkliniken müssen entlastet werden

Meinung Düsseldorf Politik und Tierbesitzer gleichermaßen sind dabei gefragt, die Kliniken zu entlasten, kommentiert unser Autor.

Die Zahl der Kliniken für Kleintiere in Deutschland ist in den vergangenen Jahren stark geschrumpft. Dass zwei bekannte Kliniken in Düsseldorf und Duisburg seit Kurzem nachts geschlossen bleiben, ist ein Alarmsignal. Dass die Klinik in Haan ein Einzugsgebiet von 100 Kilometern hat, kann im dicht besiedelten NRW nicht sein. Dort können unmöglich alle Tier-Patienten aus Düsseldorf und Duisburg zusätzlich behandelt werden.