Tierischer Einsatz Feuerwehr rettet abgerutschte Kuh an der Ruhr

Mit einem Teleskoplader haben Feuerwehrkräfte eine an den Ruhrauen in Mülheim abgerutschte Kuh aus ihrer misslichen Lage befreit. Das 800 Kilogramm schwere Tier war am Samstagmorgen nach Angaben der Feuerwehr eine steile Böschung abgerutscht und konnte die Wiese aus eigenen Kräften nicht mehr erreichen. Auch ein Traktor konnte das Tier nicht hochziehen.