Bilder Tierische Polizeieinsätze im Jahr 2022

Nach einem Einbruch in ein Haus in Bochum, fehlte im Juli jede Spur von Bulli-Welpe Pablo, der ebenfalls in dem Haus lebte. Mit Foto wurde nach dem Hund gesucht, zwei Tage später meldete sich ein Zeuge, der den Welpen erkannt hatte. In der Bochumer Innenstadt konnte die Polizei den Hund sicherstellen. Er ist seitdem wieder bei seiner Familie.