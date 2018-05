Tierisch: Feuerwehr bringt Gänse zurück zum Weiher

Einsatz in Begisch-Gladbach

Die Feuerwehr in Bergisch Gladbach half den Gänseltern und ihren fünf Küken über die Straße. Foto: Feuerwehr Bergisch Gladbach

Bergisch Gladbach Mama, Papa und fünf junge Gänslein watschelten gemütlich durch eine Fußgängerzone in Bergisch Gladbach - bis die Feuerwehr sie stoppte.

So viel Spaß kann man als Feuerwehrmann haben: Am Donnerstag war eine Gänsefamilie in Bergisch Gladbach-Refrath unterwegs. Zurück nach Hause brachte sie die Feuerwehr - mit Hilfe von zahlreichen Passanten.