Dauerhaft voll Tierheime in NRW starten verzweifelt und überfüllt ins neue Jahr

Früher tauschten dann Tierheime in verschiedenen Regionen schon mal Tiere aus - aber jetzt seien eben alle voll. Dazu kommt: „Es fehlt die Qualifikation in den Tierheimen. Der Umgang mit schwierigen Hunden zum Beispiel ist in der üblichen Tierpflegeausbildung nicht drin“, so der Präsident der Vereinigung mit 550 Tierheimen und Auffangstationen.