Aussetzen ist strafbar Tierheime in NRW sind rappelvoll

In Tierheimen herrscht mitten in den Sommerferien in Nordrhein-Westfalen wieder großer Andrang, manche sind am Limit oder schon darüber hinaus. „Wir sind voll“, heißt es in Düsseldorf beim Clara Vahrenholz Tierheim. „Wir müssen Tiere ablehnen“, sagte eine Sprecherin des Bochumer Tierheims auf dpa-Anfrage. Da man verpflichtet sei, ausgesetzte Fundtiere aufzunehmen, müsse man folglich Hunde- oder Katzenbesitzer abweisen, die ihr Tier für die Urlaubszeit abgeben wollen.