Keine Welpen unterm Tannenbaum : Tierheime in NRW legen Vermittlungsstopp zur Weihnachtszeit ein

Düsseldorf Katze und Kaninchen landen noch immer als Geschenk unter dem Tannenbaum. Viele Familien sind dann aber überfordert. Um das zu verhindern, legen viele Tierheime einen Vermittlungsstopp über die Weihnachtstage ein.

Viele wüssten nicht, wie anstrengend ein Haustier im Alltag sein kann. „Man ist viel eher mit der rosa-roten Brille als mit der Realitätsbrille ausgestattet“, erklärte Sans. In Tierheimen in Dortmund, Duisburg und Bochum gibt es bereits in der Vorweihnachtszeit so einen Vermittlungsstopp. „Wir wollen nicht, dass Tiere unterm Weihnachtsbaum landen“, sagte Nina Schmidt, Vorstandsmitglied im zuständigen Tierschutzverein in Bochum. Dort können Besucher 14 Tage vor Heiligabend keine neuen Haustiere mehr abholen. Spätestens wenn der nächste Urlaub in den Schulferien anstünde, hätten viele Leute die Freude an ihrem Geschenk wieder verloren.