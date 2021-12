Tierschützer warnen : In der Pandemie erst recht keine Tiere zu Weihnachten verschenken

In der Pandemie erst recht keine Tiere zu Weihnachten verschenken

Zwei Katzen haben es sich in einem Zimmer im Tierheim gemütlich gemacht. (Archivfoto) Foto: dpa/Martin Schutt

Düsseldorf Ein Haustier als Weihnachtsgeschenk? Tierschützer warnen gerade in Corona-Zeiten davor. Tierheime sollen in der Pandemie nicht noch weiter belastet werden. Einige Einrichtungen verhängen einen Vermittlungsstopp.

Obwohl die Corona-Pandemie bei vielen Menschen den Wunsch nach einem Haustier verstärkte, warnen Tierschützer vor lebenden Geschenken zu Weihnachten . Es bestehe die Gefahr, dass viele „tierische Weihnachtsopfer“ nach dem Fest ausgesetzt würden oder in Tierheimen landeten, sagte Hester Pommerening vom Deutschen Tierschutzbund. Die Tierheime dürften wegen der Corona-Pandemie nicht noch weiter belastet werden.

Um eine Rückgabe-Welle nach dem Fest abzuwehren, haben erste Tierheime in Nordrhein-Westfalen vor Weihnachten einen Vermittlungsstopp verhängt. So geben etwa die Einrichtungen in Dortmund, Bochum und Köln keine Tiere mehr ab. Erst Anfang Januar sollen die Vermittlungen wieder beginnen.