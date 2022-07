„Die Leute merken beim Kofferpacken: „Was machen wir jetzt mit der Minka?““ - so beschreibt Timo Franzen, Leiter des Tierheims Düsseldorf, das Problem. Die Abgabewelle ist demnach wieder deutlich zu spüren, stärker als in den vergangenen zwei Jahren, in denen weniger verreist wurde.