Tierheim Bergheim: Kater Yuki wird nur gemobbt - dringend Zuhause gesucht​

Bergheim Kater Yuki wird im Tierheim von seinen Artgenossen gemobbt. Daher wandten sich die Pfleger mit einem herzzerreißenden Post auf Facebook an Tierfreunde. Denn der Kater sucht dringend ein neues Zuhause.

„Seine Zimmergenommen fauchen ihn an, jagen ihn oder machen ihm den Platz streitig. Erst heute haben wir ihn wieder umgesetzt und schon wieder hat er Ärger am Hals. Woran es liegt, können wir uns absolut nicht erklären“, schreibt das Tierheim über die Samtpfote. Der Kater sei eigentlich ein „ganz sanftes Schäfchen“, was aber schon viel durchmachen musste.