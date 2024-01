Vögel, Eichhörnchen, Füchse Wie helfe ich Tieren am besten durch den Winter?

Bonn · An schneekalten Tagen schwinden auch in NRW die natürlichen Futterquellen vieler Tiere – besonders in der Stadt. Winterschläfer kommen lange ohne Nahrung aus, für andere kann es knapp werden. Was man füttern kann, und was man lieber lassen sollte.

19.01.2024 , 13:20 Uhr

Füchse sind neugierig und verlieren schnell die Scheu vor Menschen. Daher sollte man sie besser nicht füttern. Foto: dpa/David Young