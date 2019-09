Hunderte Schafe bei Dortmund gerettet : Tief „Mortimer“ zieht über NRW und bringt Sturmböen und Regen

Berlin/Dortmund Umgekippte Bäume, abgebrochene Äste: Tief „Mortimer“ ist in der Nacht über weite Teile Deutschlands gezogen. Größere Schäden gab es zunächst nicht - dafür eine ungewöhnliche Rettungsaktion in Dortmund. Der Wetterdienst warnt noch bis zum Nachmittag.

Das Tief „Mortimer“ hat in der Nacht zu Montag nur geringfügigen Schaden angerichtet. Die Lagezentren der Polizei in allen 16 Bundesländern berichteten in der Nacht hauptsächlich von umgekippten Bäumen und abgebrochenen Ästen. Größere Schäden blieben vorerst aus. Meldungen von Verletzten gab es den Angaben zufolge am frühen Morgen keine. Auch die Deutsche Bahn meldete zunächst keine sturmbedingten Einschränkungen. Eine spektakuläre Rettungsaktion erlebten hingegen Hunderte Schafe auf einer Weide in Dortmund.