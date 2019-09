Tief „Mortimer“ : NRW drohen in der Nacht starke Gewitter und Sturm

Düsseldorf In der Nacht zum Montag muss NRW mit heftigen Sturmböen rechnen. Das Land gelange in den Bereich des Sturmtiefs „Mortimer“, das vor allem den Norden von Deutschland betreffen soll, teilte der Deutsche Wetterdienst mit.

Grund sei „Mortimer“, ein kleines Tief, „das recht flink unterwegs ist und nicht unterschätzt werden sollte“, kündigte der Deutsche Wetterdienst (DWD) an. „Es zieht innerhalb weniger Stunden von den Britischen Inseln über die Nordsee Richtung Dänemark und weiter zur Ostsee, so dass Deutschland genau in sein Sturmfeld kommt, das sich an der Süd- und Südwestflanke des Tiefs befindet.“