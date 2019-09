Auswirkungen bis nach NRW : Tief „Mortimer“ legt Zugverkehr im Norden lahm

Foto: dpa/Bodo Marks Eine Anzeigetafel am Hamburger Hauptbahnhof informiert über die Auswirkungen von Tief „Mortimer“.

Berlin/Dortmund/Hamburg Umgekippte Bäume, abgebrochene Äste: Tief „Mortimer“ ist in der Nacht über weite Teile Deutschlands gezogen. Am Morgen sind vor allem Bahnfahrer von den Auswirkungen betroffen, im Norden stellt die Deutsche Bahn ihren Fernverkehr weitgehend ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Betroffen von der Sperrung ab etwa 8 Uhr waren die Strecken Hamburg - Berlin, Hamburg - Hannover, Bremen - Hannover, Hannover - Göttingen, Hannover - Wolfsburg und die Strecke Wolfsburg - Braunschweig - Hildesheim - Göttingen, wie die Deutsche Bahn via Twitter mitteilte. „Züge des Fernverkehrs werden zurückgehalten“, hieß es. Im Regionalverkehr gab es zunächst keine größeren Behinderungen. Betroffen von den Einschränkungen ist auch die Schnellstrecke zwischen Hannover und Berlin. Wer aus NRW mit dem Zug nach Berlin will, sollte sich also vorab informieren. Gleiches gilt für Reisende mit anderen Zielen im Norden.

Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes zufolge sollen sich die stärksten Böen von „Mortimer“ über den Norden in den Nordosten und Osten Deutschlands verlagern, wo sie bis zum Nachmittag anhalten sollen. Im Norden und Nordosten besteht demnach Unwettergefahr durch einzelne orkanartige Böen.

Für den Westen von NRW, darunter auch für Düsseldorf, warnte der DWD noch bis 9 Uhr vor Sturmböen von bis zu 85 km/h, für den Osten des Landes sogar bis zum Nachmittag.

In der Nacht hat Tief „Mortimer“ nur geringfügigen Schaden angerichtet. Die Lagezentren der Polizei in allen 16 Bundesländern berichteten hauptsächlich von umgekippten Bäumen und abgebrochenen Ästen. Größere Schäden blieben vorerst aus. Meldungen von Verletzten gab es den Angaben zufolge am frühen Morgen keine.

Eine spektakuläre Rettungsaktion erlebten hingegen Hunderte Schafe auf einer Weide in Dortmund. Starke Regenfälle hatten die Weide mit rund 300 Tieren geflutet. Die Feuerwehr habe ein Rettungsboot eingesetzt und Stege gebaut, um die Tiere vor dem Ertrinken zu retten, sagte ein Sprecher der Einsatzkräfte am frühen Montagmorgen. Bis 2 Uhr waren den Angaben zufolge 200 Tiere von der Weide geholt worden. Die Wiese stand nach Angaben eines dpa-Fotografen anderthalb bis zwei Meter unter Wasser. Mehrere Tiere, darunter auch Lämmer, seien in den Wassermassen verendet. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit 120 Einsatzkräften vor Ort.

Im Saarland waren bis 2.20 Uhr rund 50 Notrufe wegen umgekippter Bäume oder Bauzäune eingegangen. Ein Baum sei auf ein geparktes Auto gefallen. Aus Bremen meldete eine Sprecherin „außer viel Regen nichts“.

Der Deutsche Wetterdienst hatte das Tief „Mortimer“ als ein kleines Tief, „das recht flink unterwegs ist und nicht unterschätzt werden sollte“, angekündigt.

Gefahrenpotenzial sah der DWD unter anderem, weil die Bäume noch voll belaubt seien und dem Wind damit eine große Angriffsfläche böten, so dass sie auch bei nicht ganz so hohen Windstärken umstürzen könnten.

(hebu/dpa)