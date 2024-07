Schwarzmarkt und Betrug im Netz Vorsicht vor falschen Taylor-Swift-Tickets!

Auch wenn weder die Verbraucherzentrale noch das Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen bisher im Zusammenhang mit den Swift-Tickets einen Anstieg an Betrugsfällen feststellten. Doch die Gefahr ist da, vor allem weil sich der Ticketmarkt in den letzten Jahren verändert hat. „Der Markt für Konzerttickets ist in keinem gesunden Verhältnis mehr, Verbraucher müssen immer höhere Preise zahlen, sich aber auch immer strengeren Vorgaben der Ticketverkäufer stellen“, so auch Hermanni. Der Markt sei sehr intransparent und unflexibel. Auch ein mangelndes Rückgaberecht prangert die Verbraucherzentrale an.