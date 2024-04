Thyssenkrupp-Belegschaft demonstriert gegen neuen Investor „Wer mit der Brechstange droht, wird den Stahlhammer spüren“

Die Stimmung ist aufgeheizt: Tausende Stahlkocher kämpfen in Duisburg für ihre Jobs – und die Politik an ihrer Seite. „Wer mit der Brechstange droht, der wird den Stahlhammer spüren. So geht man nicht mit Menschen, so geht man nicht mit der Stahl-Belegschaft um“, rief Tekin Nasikkol, der Betriebsratschef, den Tausenden zu. Die Arbeitnehmer sind sauer, dass Konzernchef Miguel Lopez sie erst spät über den Einstieg des tschechischen Milliardärs Daniel Kretinsky beim Stahl informiert hat und womöglich Tausende Stellen abbauen will. Alle Vorstandschefs der letzten Jahre seien gescheitert, wetterte Nasikkol. „Wir haben nichts gegen Milliardäre, aber wir wollen das Kleingedruckte sehen.“