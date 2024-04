Tausende Stellen in Gefahr „Thyssenkrupp-Entscheidung trifft uns ins Mark“

Der geplante Kahlschlag bei Thyssenkrupp löst in Nordrhein-Westfalen Entsetzen aus. Wirtschaftsministerin Mona Neubaur kritisierte die Entscheidung des Konzerns, fast ein Viertel der Stahlproduktion in Duisburg zu streichen: „Die Ankündigung der unternehmerischen Entscheidung Thyssenkrupps, in Duisburg Überkapazitäten und damit wohl Arbeitsplätze abzubauen, ist eine enttäuschende Nachricht - für den Stahlstandort Deutschland und Nordrhein-Westfalen, in erster Linie aber für die vielen Beschäftigten“, sagte Neubaur unserer Redaktion.