Urteil im Kölner Mammutprozess : Thomas Drach muss lange in Haft

Thomas Drach muss wegen versuchten Mordes in zwei Fällen in Tateinheit mit schwerem Raub für 15 Jahre ins Gefängnis. Das Gericht ordnete außerdem die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung an. Das Gericht ist davon überzeugt, dass er an drei Raubüberfällen auf Geldtransporter beteiligt war. Bei zwei der Taten wurde auf Geldboten geschossen, die beiden Männer erlitten schwere Verletzungen.