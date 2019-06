Internet-Star : Warum China diesen Mann aus dem Bergischen liebt

Thomas Derksen. Foto: Derksen/Foto: Derksen

Aus dem beschaulichen Marienheide hat es Thomas Derksen (30) nach Shanghai geschafft. Dank Internetvideos ist er in China nun berühmter als Lothar Matthäus. Interview mit einem, der es einfach gewagt hat.

Können Sie mir einen Eindruck davon geben, wie berühmt Sie in China sind?

Thomas Derksen Im vergangenen Jahr haben wir hier in Shanghai ein Video mit Lothar Matthäus gemacht und als wir auf die Straße gegangen sind, haben die Leute mich erkannt und ihn nicht. Das ist ihm sauer aufgestoßen.

Sie fallen in Shanghai sowieso auf, weil Sie kein Chinese sind.

Derksen Manchmal bin ich Shanghai, und die Leute schreiben mir, dass sie mich gerade in einem Hotel in München gesehen haben. Für uns sehen Asiaten alle gleich aus, für Chinesen aber auch alle Europäer.

Berühmt geworden sind Sie durch Internetvideos (hier geht es zu seinem Youtube-Kanal), in denen Sie zusammen mit Ihrer Frau Ihren Alltag in China schildern. Würden Sie mir zustimmen, dass Sie einer der unwahrscheinlichsten Kandidaten für diese Karriere waren?

Derksen Wenn ich mit meiner Frau über die Zukunft rede, die nächsten fünf Jahre, sage ich: Lassen wir uns überraschen. Heute vor fünf Jahren hätte ich auch nicht gedacht, dass ich ein Buch herausbringen werde, den Bundespräsidenten in China begleite und die Leute mich auf der Straße erkennen.

Zum ersten Mal waren Sie 2007 in China, mit der Schule. Haben Sie da schon den Plan gefasst, nochmal zurückzukehren?

Derksen Das war in meinem Hinterkopf, aber erstmal musste ich für die Zukunft vorsorgen, einen guten Beruf erlernen. Das habe ich bei der Sparkasse gemacht. Aber nach dreieinhalb Jahren war mir klar, dass ich nicht mein ganzes Leben lang Bausparverträge an Omas verkaufen möchte. Also habe ich gekündigt und in Bochum das Fach „Wirtschaft und Politik Ostasiens“ studiert.

Schon diesen Schritt würden wenige wagen.

Derksen Nach Jahrzehnten in Marienheide habe ich das Gefühl gehabt: Ich muss hier mal raus. Wenn ich schon studiere, dann etwas Exotisches. Reisen waren für mich immer eine Möglichkeit, aus verkrusteten Strukturen auszubrechen.

Info Thomas Derksen Foto: Verlag Kindheit Thomas Derksen (30) wuchs in Marienheide (Bergisches Land) auf und machte dort nach dem Abitur zunächst eine Ausbildung bei der Bank, bevor er in Bochum „Wirtschaft und Politik Ostasiens“ studierte. China 2012 machte er einen Sprachkurs in Shanghai und lernte dort seine zukünftige Frau kennen. Mit Videoclips haben die beiden es dort mittlerweile zu einiger Berühmtheit gebracht und kommen auf mehr als sieben Millionen Follower. Sie wohnen zusammen in Shanghai. Die Clips richten sich überwiegend an ein chinesisches Publikum. Buch Über seinen ungewöhnlichen Lebensweg und die Schwierigkeiten mit dem Schwiegervater hat Thomas Derksen ein Buch geschrieben: „Und täglich grüßt der Tigervater“, Heyne Verlag, 283 Seiten, 14,99 Euro.

Ausbrechen wollen viele. Warum ist es gerade Ihnen gelungen?

Derksen Bei anderen ist es oft die Midlife-Crisis. Dann hat man aber schon eine Frau, drei Kinder und ein Haus mit einem Darlehen – da kann man nicht so einfach ausbrechen. Ich hatte Ersparnisse, ich war Single und habe gedacht: Jetzt oder nie. Mir war klar, ich würde es bereuen, wenn ich nicht studieren gehe. Die Zusage habe ich als Zeichen des Himmels gesehen.

2012 haben Sie den Sprachkurs in Shanghai gemacht, wo Sie Ihre zukünftige Frau kennenlernten. Im Buch schildern Sie es so, als sei alles danach recht schnell gegangen. Hat die Liebe alle Herausforderungen kleiner werden lassen?

Derksen Leute mögen das naiv nennen, aber ich dachte, das wird sich schon alles irgendwie ergeben. Ohne meine Frau wäre ich zwar für ein Auslandssemester nach China gegangen, wäre dann aber vermutlich nach Deutschland zurückgekehrt.

Stattdessen haben Sie kurze Zeit später sogar geheiratet.

Derksen Anderthalb Jahre, nachdem wir uns kennengelernt haben. Meine Eltern haben ihre Schwiegertochter erst nach der standesamtlichen Hochzeit kennengelernt.

Die größte Schwierigkeit war nicht China, sondern der zukünftige Schwiegervater. Wie ernst war die Angelegenheit?

Derksen Für mich war das ganz ganz schwierig. Sein Verhalten war für mich, aber auch für meine Frau schwierig zu begreifen. Im Nachhinein kann ich vieles verstehen. Er hat ein einziges Kind, seine Tochter, und dann kommt dieser Ausländer. Er fürchtet, dass ich sie ihm wegnehme, vielleicht noch mit ihr ins Ausland ziehe, sie nie wieder was mit ihm zu tun haben will und er mutterseelenallein in China verkümmert und seine Enkel nicht sieht.

Ihre Schwiegermutter hingegen hat Sie schneller akzeptiert. Ist das Verhalten des Schwiegervaters typisch für China oder eine Ausnahme?

Derksen In China heiratet man nicht nur eine Frau, sondern gleich die ganze Familie. Nach der Hochzeit kapselt man sich im Gegensatz zu Deutschland auch nicht ab. Wenn die Kinder kommen, zieht das Paar sogar eher zu den Schwiegereltern oder umgekehrt, weil beide Eheleute arbeiten gehen.

Wie haben Sie Ihren Schwiegervater davon überzeugt, dass Sie okay sind?

Derksen Wir haben eine Zeitlang zusammengelebt, auch wenn sich das ab und zu schwierig gestaltet hat. Ich habe ihm gezeigt, dass ich nicht nur daran interessiert bin, seine Tochter zu heiraten, und mich dann um nichts mehr kümmere.

Der Kulturschock wäre auch ohne Schwiegervater groß gewesen. An was mussten Sie sich in Shanghai erst gewöhnen?

Derksen Es war ja nicht nur der Unterschied zwischen China und Deutschland, sondern auch der zwischen Stadt und Land. Shanghai ist eine Metropole mit 25 Millionen Einwohnern. Im August, als ich ankam, waren 40 Grad. In der U-Bahn nur 20. Und zum Frühstück gab es keinen Kaffee und Brötchen. Bis heute ist es so, dass mein Magen erst ab zwölf chinesisch wird. Zum Glück gibt es hier deutsche Bäckereien.

Ich stelle es mir wahnsinnig riskant vor, in Shanghai auch nur Auto zu fahren.

Derksen Da herrscht das Motto: Wie schaffe ich es, dem anderen so schnell wie möglich die Vorfahrt zu nehmen? Man braucht schon einen anderen Fahrstil als in Deutschland, muss die kleinen Lücken nutzen. Mein Schwiegervater hat eine Fahrschule, und ihm war es egal, ob ich ein eigenes Haus habe. Wichtig war, dass ich einen chinesischen Führerschein mache.

In Ihrem Buch berichten Sie davon, dass in den Urinalen der vornehmen Restaurants Eiswürfel liegen, um die Geruchsbildung zu verhindern. Was sonst erscheint uns Deutschen seltsam?

Derksen Die Leute singen wahnsinnig gerne auf der Straße. Das stört niemanden. Wenn ich in Deutschland auf dem Rad Helene Fischer singe, würden die Leute mich komisch ansehen.

Gibt es Dinge, die Ihnen heute noch fremd sind?

Derksen Die Sache mit der Familie. Meine Frau sagt: Irgendwann können wir ja mit meinen Eltern zusammenziehen. Da denke ich: Nee. Solange es ihnen gut geht, will ich das einfach nicht.

Worauf springen Chinesen an, wenn sie in Deutschland sind?

Derksen Meine Schwiegereltern haben eine Europareise gemacht und waren in Paris und Brüssel, aber am schönsten fanden sie es in Marienheide. Im Garten sitzen, um die Talsperre gehen. Auch deutsche Produkte sind beliebt, Messer, Lederjacken. Das wird tonnenweise zurück nach China transportiert.

Und Milchpulver.

Derksen Das stimmt, auch wenn das vor einigen Jahren stärker war. Mittlerweile haben die Produzenten das erkannt und exportieren ihre Produkte selbst nach China.

Warum gibt es überhaupt diese große Nachfrage nach Milchpulver?

Derksen In China gehen beide Eltern arbeiten. Die Mutter fängt nach spätestens sechs Monaten wieder an, weil sonst der Job weg wäre. Deshalb hört sie mit dem Stillen auf und macht mit Milchpulver weiter.

Was irritiert Chinesen in Deutschland?

Derksen Dass man an der Tankstelle 3,50 Euro für heißes Wasser zahlen muss, also für den Tee. In China ist heißes Wasser das Nationalgetränk und überall kostenlos verfügbar. Mein Schwiegervater wurde hier fast mal verhaftet, weil er heißes Wasser an einer Tankstelle geklaut hatte. Er wusste nicht, dass man es bezahlen muss. Die Chinesen verstehen auch nicht, dass die Deutschen zweimal am Tag kalt essen können. Dass wir da nicht jeden Tag krank im Bett liegen, ist für sie ein Rätsel.

Die problematischen Seiten an China, die Menschenrechtssituation, der Versuch, ein fragwürdiges soziales Bewertungssystem aufzubauen, spielen in Ihren Videos keine Rolle. Beschäftigt Sie das nicht?

Derksen Ich lese ja auch deutsche und chinesische Presse, kenne also diese Probleme. Aber es ist nicht meine Aufgabe, so etwas in den Videos aufzugreifen. Bei mir geht es um Völkerverständigung. Eine chinesische und eine deutsche Mittelstandsfamilie unterscheiden sich gar nicht so sehr. Schlechte Laune zu verbreiten, das ist Aufgabe der Presse.

Machen Sie sich denn privat Gedanken dazu?

Derksen Ich denke nicht, dass ich mir darüber Gedanken machen muss und auch die deutschen Journalisten nicht – sondern die Chinesen. Denn die betrifft es. Als ich bei Steinmeier auf der Delegation war, ging es auch viel um dieses neue Bewertungssystem. Da wurde aber klar, dass das alles noch in den Kinderschuhen steckt. Momentan ist das eher ein System wie die deutsche Schufa. Mit einem schlechten Schufa-Eintrag bekommt man auch keine Wohnung.

Haben Sie das Gefühl, Chinesen machen sich Gedanken darüber?

Derksen Die meisten Chinesen sind zufrieden, wenn sie von ihrer Arbeit leben können und sie gesund sind. Das ist wie in der deutschen Gesellschaft. Es ist ja nicht so, dass sich hundert Prozent der Deutschen für Politik interessieren. Da muss man nur auf die Wahlbeteiligung schauen.

Sie haben nicht täglich das Gefühl, in einer Diktatur zu leben? Nichts anderes ist China nach wie vor.

Derksen Nein. Meine Eltern waren schon dreimal hier, und Freunde waren hier, und ich würde jeden einladen, hierhin zu kommen und sich selbst ein Bild zu machen. Dann kann man das auch viel besser verstehen.

Entschuldigen Sie die letzte Frage. Essen die Leute in China Hunde?