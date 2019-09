Tetris-Challenge auf Instagram und Twitter : Ich packe meinen Einsatzwagen und nehme mit...

Düsseldorf Egal ob Feuerwehr, Polizei oder Wasserwacht - immer mehr Einsatzkräfte breiten die Ausrüstung aus ihren Fahrzeugen auf dem Boden aus und lassen sich damit aus der Luft fotografieren. Der Trend heißt „Tetris-Challenge“.

Fans des Computerspiels Tetris kommen bei diesem neuen Social-Media-Trend auf ihre Kosten: Einsatzkräfte räumen ihre komplette Ausrüstung aus ihren Fahrzeugen, legen sie ordentlich sortiert nebeneinander, legen sich selbst mit ins Bild und lassen das Ganze dann aus der Luft fotografieren. Tetris-Challenge wird der Trend genannt, in Anlehnung an das Computerspiel aus den 1980ern, bei dem man Klötze möglichst gekonnt in Lücken aneinander reihen musste. Gestartet wurde die Challenge von der Züricher Kantonspolizei. Am 1. September hat sie auf Instagram ein Luftbild mit folgendem Text gepostet: „Wenn Sie schon immer einmal wissen wollten, was sich alles in einem Patrouillenwagen der Verkehrspolizei befindet - voilà.“