Verdacht des Betrugs : Testzentrumsbetreiber aus Mülheim in Untersuchungshaft

Mülheim/Ruhr Ein 42-Jähriger wird verdächtigt, bei zwei Testzentren in Mülheim mehr Tests abgerechnet als durchgeführt zu haben. Bereits Ende Juli waren die beiden Einrichtungen durchsucht worden.

Der Betreiber zweier Corona-Testzentren in Mülheim an der Ruhr ist festgenommen worden und sitzt in Untersuchungshaft. Das bestätigte die zuständige Staatsanwaltschaft in Duisburg am Montag auf Anfrage. Der 42-Jährige stehe im Verdacht, bei den kassenärztlichen Vereinigungen mehr Tests abgerechnet zu haben als durchgeführt wurden.