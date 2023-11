Test für mögliche Transporte Leerer Castor in Ahaus angekommen

Die zweite Option ist ein Verbleib des radioaktiven Mülls in Jülich. Diese Variante wird von CDU und Grünen in ihrem Koalitionsvertrag von 2022 bevorzugt. Dazu bräuchte es ein neues Zwischenlager - die Genehmigung für das jetzige Zwischenlager, in dem der Atommüll derzeit lagert, lief Mitte des vergangenen Jahrzehnts ab. Jülichs Bürgermeister Axel Fuchs ist für einen Verbleib in der Stadt: Die Bevölkerung sehe das Thema unaufgeregt, in der Kommune gebe es Expertise.