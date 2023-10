Nach Festnahme wegen Anschlagsverdacht in Duisburg Tarik S. – er nannte sich „Osama, der Deutsche“

Als Tarik S. von der Polizei am Dienstag vor seiner Wohnung in Duisburg abgeführt wird, trägt der junge Mann eine dunkelgrüne Windjacke. Die Kapuze ist über seinen Kopf gezogen, tief ins Gesicht – womöglich will er nicht direkt erkannt werden. Denn der 29-Jährige ist kein Unbekannter. Er fiel den Sicherheitsbehörden nicht erst durch seinen am Dienstag bekanntgewordenen mutmaßlichen Anschlagsplan, mit einem Lkw in eine Pro-Israel-Versammlung zu fahren, auf. Schon seit vielen Jahren wird er als islamistischer Gefährder geführt. Seine polizeiliche Akte ist lang – unter anderem kämpfte er für den „Islamischen Staat“ (IS) in Syrien. „Es ist traurig, dass so einer überhaupt frei in Deutschland herumlaufen durfte“, kritisiert Erich Rettinghaus, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft in NRW.