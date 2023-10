Aktueller Bericht der Sicherheitsbehörden So ist die Sicherheitslage in NRW nach dem Terrorangriff auf Israel

Die Schutzmaßnahmen an herausragenden jüdischen Objekten befinden sich laut Bericht bereits landesweit auf einem hohen Niveau. Am Morgen des 7. Oktobers seien darüber hinaus alle Kreispolizeibehörden vor dem Hintergrund der Ereignisse in Israel sensibilisiert und die Polizeipräsenz an allen jüdischen Einrichtungen verstärkt worden.