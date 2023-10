Nach Terrorangriffen auf Israel „Ein Schema F für Versammlungen gibt es nicht“

Die zunehmenden Vorstöße des israelischen Militärs im Gaza-Streifen werden auch von den Sicherheitsbehörden in NRW genauestens verfolgt, da sie Auswirkungen auf die Stimmung der in NRW lebenden Palästinenser und deren Unterstützer haben könnte. In einer aktuellen Lageeinschätzung vom Freitagmorgen heißt es mit Blick auf am Wochenende anstehenden Demonstrationen, dass die Sicherheitsbehörden im Land sensibilisiert seien und alle notwendigen Maßnahmen treffen würden, um die größtmögliche Sicherheit für Versammlungen zu gewährleisten. Demnach gebe es weiter eine abstrakte Gefährdungslage.