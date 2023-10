Sorge vor Eskalation So ist die Sicherheitslage in NRW nach dem Terrorangriff auf Israel

Nach dem Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen am Dienstag mit mutmaßlich Hunderten von Toten und Verletzten wächst die Sorge vor einer Eskalation des Konflikts im Nahen Osten. Auch in Nordrhein-Westfalen könnte sich der Einschlag auf die Stimmung der hier lebenden pro-palästinensischen Community auswirken – und diese weiter anheizen. Am Dienstagabend protestierten bereits rund 500 Menschen auf pro-palästinensischen Kundgebungen in NRW – etwa in Aachen, Köln, Düsseldorf und Essen.