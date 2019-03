Einsatz in Düsseldorf und Essen : SEK nimmt zehn Terror-Verdächtige fest

Düsseldorf Spezialkräfte der Polizei haben am Rheinufer in der Düsseldorfer Altstadt mehrere Männer überwältigt. Sie sollen einen Terroranschlag in Düsseldorf geplant haben. Es soll einen Zusammenhang zur Terrormiliz IS geben.

Der Zugriff in Düsseldorf erfolgte am späten Freitagnachmittag in der Nähe der Kunstakademie in Düsseldorf. Gleichzeitig durchsuchten Spezialeinheiten mehrere Objekte in Essen, Wuppertal, Mönchengladbach, Duisburg sowie im baden-württembergischen Ulm. Die Ermittler suchten auch nach möglichen Sprengstoffdepots.

Insgesamt soll es zehn Festnahmen geben. Es bestehe der Verdacht der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat, sagte ein Sprecher der federführenden Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf am Samstag.

Es gebe jedoch keine Hinweise auf konkrete Ziele oder eine konkrete Tat, betonte er. Die Polizei prüft demnach mögliche Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS). „Wir vermuten, dass es eine Splittergruppe des IS oder Sympathisanten sind“, sagte er weiter.

Die Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft leitet die bundesweit geführten Ermittlungen. Ein Zusammenhang mit dem verwirrten Mann, der am Freitagmorgen nach einer Irrfahrt durch Essen in seinem Auto überwältigt worden ist, besteht nach Angaben eines Sprechers der Generalstaatsanwaltschaft nicht.

Die Maßnahmen hätten am Freitagmorgen begonnen und bis Samstagmorgen gedauert. „Man muss gucken, ob das gefunden wurde, was gesucht wurde“, so der Sprecher. Ob Haftbefehle gegen die zehn beantragt würden, sei noch unklar. In Essen setzten die Einsatzkräfte einen Sprengstoff-Spürhund ein, der unter anderem das Auto eines Verdächtigen durchsuchte. Außerdem wurde ein Computer beschlagnahmt.

Unter den zehn Festgenommenen sei ein Tadschike. Über die Nationalität der anderen Verdächtigen wurde zunächst nichts bekannt. Teile von Tadschikistan gelten als Krisengebiet. Das Auswärtige Amt rät von Reisen in den Grenzbezirk Ischkaschim dringend ab wegen drohender Kampfhandlungen. 2018 töteten IS-Terroristen Touristen in dem Land, das nördlich von Afghanistan liegt.

Wir aktualisieren den Text fortlaufend.

(Mit Agentur von dpa)