Extremisten auf dem Vormarsch in NRW Dann schüttelte Reul plötzlich mit dem Kopf

Als FDP-Innenexperte Marc Lürbke den NRW-Innenminister im Zusammenhang mit dem Kampf gegen Islamisten aufforderte, nicht nur Briefe an die Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) mit Aufforderungen zu schicken, Islamisten-Gruppierungen zu verbieten, musste Reul mit dem Kopf schütteln. Hintergrund: Reul hatte schon im vergangenen November nach einer Islamisten-Demo in Essen die Bundesinnenministerin in einem Brief gebeten, ein Verbot einer Islamisten-Gruppierung zu prüfen. Denn ein solches Verbot könne nur auf Bundesebene beschlossen werden. Und eben diese Gruppierung war maßgeblich an der jüngsten Islamisten-Demo vor wenigen Tagen in Hamburg beteiligt, die bundesweites Entsetzen hervorgerufen hatte.