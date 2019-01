TequilasDerWelt: „Schaf lecken, Aufgesetzten kippen, Döppekooche mampfen“

Düsseldorf Eigentlich ist man sich weltweit einig, wie man den mexikanischen Agavenschnaps Tequila zu sich nimmt. Zur Zeit kursieren allerdings neue Rezepte mit regionalen „Besonderheiten“ unter dem Hashtag #TequilasDerWelt

Normalerweise wird junger Tequila (nur nicht in Mexiko selbst) oft mit Salz und Zitrone oder Limette konsumiert. Am verbreitetsten ist die Reihenfolge, zuerst etwas Salz von der Hand zu lecken, dann das Schnapsglas auf einen Zug zu leeren und im Anschluss in die Zitronenscheibe zu beißen. In Mexiko selbst wird dagegen weißer Tequila meist mit einem Grapefruit-Softdrink gemischt als Longdrink konsumiert.