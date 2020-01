Kommentar : Tempo 30 ist kein Allheilmittel

Meinung Düsseldorf Immer mehr Städte setzen auf Tempo 30-Zonen. Unser Auto ist skeptisch.

Allheilmittel Tempo-30-Zone könnte man meinen, wenn man liest, was die Einführung entsprechender Bereiche alles bringen soll. Bessere Luft, weniger Unfälle, flüssigerer Verkehr. Es gibt weniger Staus, und ganz nebenbei kann man als Anwohner stark befahrener Straßen auch noch besser schlafen, weil es nicht mehr so laut ist draußen vor der Tür. Das klingt zu schön, um wahr zu sein. Und leider ist es das vermutlich auch. Denn bewiesen werden konnte das alles (oder fast alles) bislang noch nicht. Ob sich der Verkehr dadurch wirklich beruhigt und die Luft besser wird, muss sich nämlich erst noch in Langzeitstudien zeigen – zu viele Faktoren spielen eine Rolle.