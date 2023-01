Temperaturen um zehn Grad Winter bleibt weiter zu mild

So spricht der Deutsche Wetterdienst davon, dass der Trend in Richtung einer zumindest vorübergehenden Hochdrucklage geht, bei der sich wahrscheinlich insbesondere die höheren Luftschichten deutlich erwärmen. Ob sich die Warmluft auch in den Niederungen richtig durchsetzen könne oder ob es eine Inversionswetterlage mit Nebel und Hochnebel bei mäßig warmen Temperaturen in den Niederungen und mit Sonne und milden Wetter im Bergland gebe, sei noch unsicher. Bis zum Ende des seriösen Vorhersagezeitraums am Freitag dieser Woche sei auf jeden Fall kein Wintereinbruch in Sicht, sondern muss mit milden bis sehr milden Werten gerechnet werden. Im Flachland liegen die Temperaturen demnach zwischen neun und 13 Grad, in höheren Lagen bewegen sie sich zwischen fünf und neun Grad. Dabei ist es oft bewölkt und regnerisch bei frischem Wind mit starken bis stürmischen Böen. Von Frühling kann man also nicht wirklich sprechen – zumal sich die Temperaturen durch den Wind auch niedriger anfühlen.