Temperaturen bis 17 Grad März bringt vorerst Aprilwetter

Auf zu warme Winter (Abweichung plus ein Grad) folgten laut wetterpognose-wettervorhersage.de in 83 Prozent der Fälle zu warme Sommer, nach sogenannten Supermildwintern wie in diesem Jahr (Abweichung plus 2,64 Grad) sogar zu 100 Prozent. Auch wenn die Temperaturabweichungen der darauffolgenden Sommer sehr unterschiedlich ausfiel, von plus 0,3 bis plus 2,9 Grad, man also nicht unbedingt von Hitzesommern sprechen kann, sei der Trend grundsätzlich eindeutig. Nämlich: Auf zu warme Winter folgen mit erhöhter Wahrscheinlichkeit (im Vergleich zum Klimamittelwert von 1961 und 1990) zu warme Sommer. Das spiegelt zum einen die fortschreitende Klimaerhitzung wider und passt zum Trend der Langfristmodelle, die den kommenden Sommer mit einer Abweichung von plus ein bis plus 2,5 Grad ebenfalls als deutlich zu warm einschätzen. Ob es am Ende so kommt, ist ungewiss, ein Trend ist keine präzise Vorhersage. Dass der Sommer zu kalt ausfallen wird, scheint aber nach der Datenlage eher unwahrscheinlich.