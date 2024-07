Straßen überflutet, Bundestraße 51 gesperrt Sturmböen im Münsterland richten massive Schäden an

Telgte · Umgeknickte Bäume, gesperrte Straßen und Schäden an Gebäuden: In Telgte im Münsterland ist die Feuerwehr im Großeinsatz, auch in der Region Coesfeld mussten die Einsatzkräfte ausrücken.

12.07.2024 , 21:09 Uhr

Starke Sturmböen haben in Telgte östlich von Münster in einem Gewerbegebiet starke Schäden angerichtet. Nach Angaben der Stadt sind Bäume umgestürzt und die Bundesstraße 51 musste gesperrt werden. Die Bevölkerung wurde über die sozialen Medien gewarnt, zu Hause zu bleiben. Die Feuerwehr sei im Großeinsatz, teilte das Ordnungsamt der Stadt mit. An Gebäuden seien massive Schäden entstanden, eine Photovoltaikanlage sei von einem Dach gefegt worden. Die Feuerwehr hat Unterstützung durch Kräfte aus dem Kreis Warendorf und des Technischen Hilfswerks angefordert. Unwetter verwüstet Zeltlager von Union Wetten – Kinder retten sich in Lkw Verein bittet um Spenden Unwetter verwüstet Zeltlager von Union Wetten – Kinder retten sich in Lkw Berichten des „WDR“ zufolge ist es auch in der Region Coesfeld zu massiven Schäden gekommen. Die dortige Feuerwehr habe 167 Einsätze gehabt. Viele Keller seien vollgelaufene, , Geschäfte überschwämmt. Auch einzelne Straßen sollen komplett unter Wasser stehen. Hier geht es zur Bilderstrecke: So sieht es im Münsterland nach dem heftigen Unwetter aus

