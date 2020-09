Vier Haftbefehle im Münsterland : 18-Jähriger bei Streit lebensgefährlich verletzt

Telgte Bei einem Streit unter fünf Männern ist ein 18-Jähriger in Telgte lebensgefährlich verletzt worden. Nun sind vier Haftbefehle erlassen worden.

Das teilten am Dienstag in Münster Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Drei der Männer kamen in Untersuchungshaft - darunter zwei Bewohner eines Flüchtlingsheims (29 und 40 Jahre alt). Die beiden sollen den 18-Jährigen schwer am Kopf verletzt haben. Ihre Haftbefehle lauten auf Verdacht des versuchten Totschlags.