Auch Fälle in NRW Hochrangiges Bandenmitglied von Telefonbetrügern in U-Haft

Bereits im Juni vergangenen Jahres hatten Ermittler aus Baden-Württemberg und dem Ausland eigenen Angaben die Bande zerschlagen, die sich auf die zunehmend populärer werdende skrupellose Masche spezialisiert hat. Damals seien in Frankfurt am Main, in den nordrhein-westfälischen Städten Neuss, Kaarst und Haan sowie in Großbritannien mehrere Anwesen durchsucht worden, hatte das Landeskriminalamt vor einem Jahr erklärt.