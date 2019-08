Informationen : Teilnahmebedingungen Gewinnspiel Weltkatzentag

Wer an unserer Wahl zum Weltkatzentag teilnimmt, stimmt unseren Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweisen zu, diese finden Sie hier.

Das Gewinnspiel wird betrieben und veranstaltet von der Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH (nachfolgend Rheinische Post), vertreten durch die Geschäftsführer Johannes Werle (Vorsitzender), Patrick Ludwig (stellv. Vorsitzender), Hans Peter Bork, Matthias Körner, Zülpicher Straße 10, 40549 Düsseldorf.

1. Teilnahmeberechtigte

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme das 18. Lebensjahr vollendet haben. Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter, Bevollmächtigte und Beauftragte der Rheinische Post Mediengruppe und deren jeweilige Familien- und Haushaltsmitglieder sowie alle Personen, die gemäß Nummer 6 der Teilnahmebedingungen disqualifiziert oder von der Umfrage ausgeschlossen bzw. gesperrt sind. Mit der Teilnahme sichern Sie zu, dass die übermittelten Texte/ Fotos/ Abbildungen von Ihnen stammen und keine Rechte Dritter an ihnen bestehen; ferner räumen Sie der Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH und den verbundenen Unternehmen unentgeltlich die einfachen, zeitlich und räumlich unbegrenzten Nutzungsrechte an den übersandten Abbildungen einschließlich der Rechte ein und erklären, mit der Veröffentlichung Ihres Namens in diesem Zusammenhang einverstanden zu sein.

2. Teilnahme

An dem Spiel kann per E-Mail an aktion@rp-online.de teilgenommen werden. Bei der Teilnahme ist Vorname und Nachname, postalische Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse,) sowie Name, Alter und Charakterisierung der Katze anzugeben.

Die Teilnahme ist bis zum 2. August 2019 16:00 Uhr möglich.

Die Teilnahme hängt in keiner Weise ab von dem Erwerb von Waren, der Inanspruchnahme von entgeltlichen Leistungen und/oder der Zahlung von Verbindungsentgelten und/oder Nutzungsgebühren.

3. Gewinn

Gewinnerporträt in der Rheinischen Post sowie auf RP Online sowie ein Leckerchen-Paket.

4. Benachrichtigung der Gewinner/Übersendung des Gewinns

Unter allen Teilnehmern wird nach Ablauf des Gewinnspiels der Gewinner telefonisch oder per E-Mail benachrichtigt.

6. Wegfall des Gewinns

Sollte eine Gewinnbenachrichtigung per E-Mail bzw. Telefon scheitern verfällt der Gewinn. Eine Gewinnbenachrichtigung per E-Mail oder per Telefon gilt als erfolglos, wenn der Gewinner über die angegebene E-Mail-Adresse/Telefonnummer nicht erreichbar ist (z.B. E-Mail kommt zurück, Telefonnummer ist nicht vergeben, Gewinner ist unter Telefonanschluss nicht bekannt) oder wenn mindestens zwei Aufforderungen per E-Mail oder über einen Anrufbeantworter ohne Reaktion bleiben.

7. Verhaltensregeln, Disqualifikation und Sperrung

Die Rheinische Post hat das Recht, Teilnehmer zu disqualifizieren und vom Gewinnspiel auszuschließen, die den Teilnahmevorgang und/oder die Gewinnspiel-Seiten manipulieren bzw. eine Manipulation versuchen und/oder gegen die Spielregeln verstoßen und/oder sonst in unfairer und/oder unlauterer Weise versuchen, das Gewinnspiel oder die Abwicklung der Umfrage zu beeinflussen, insbesondere durch Störung der eingesetzten Software oder durch eine Bedrohung bzw. Belästigung von Mitarbeitern/Software der Rheinische Post Mediengruppe oder anderer Teilnehmer.

Ferner kann die Rheinische Post auch Teilnehmer nach freiem Ermessen bereits im Vorfeld von einer Teilnahme ausschließen.

7. Beendigungs-/Änderungsmöglichkeiten

Die Rheinische Post behält sich das Recht vor, dass das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung mit sachlichem Grund abbrechen oder beenden zu können. Dies gilt insbesondere, wenn die Umfrage aus irgendwelchen Gründen nicht planmäßig laufen kann, so etwa bei Infektion von Computern mit Viren, bei Fehlern der Soft- und/oder Hardware und/oder aus sonstigen technischen und/oder rechtlichen Gründen, welche die Verwaltung, die Sicherheit, die Integrität und/oder die reguläre und ordnungsgemäße Durchführung der Umfrage beeinflussen. In solchen Fällen hat die RP zudem das Recht, die Umfrage nach freiem Ermessen zu modifizieren.

8. Datenschutzhinweise

a) Verantwortlicher im datenschutzrechtlichen Sinne ist die Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH sowie die RP Digital GmbH, Zülpicher Straße 10, 40549 Düsseldorf.

b) Bei Fragen zum Datenschutz werden Sie sich an die Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH/RP Digital GmbH, Datenschutzbeauftragter, Zülpicher Straße 10, 40549 Düsseldorf, datenschutz@rheinische-post.de

c) Umfang und Zweck der Datenverarbeitung

Bei einer Teilnahme am Gewinnspiel verarbeiten wir von Ihnen die nachfolgenden Daten: Vorname, Nachname, Anschrift, Postleitzahl, Wohnort, Telefonnummer, Emailadresse, Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten der Teilnehmer zur Durchführung des Gewinnspiels, zur Ermittlung und Benachrichtigung der Gewinner per Email und/oder Telefon. Stellen Sie uns die genannten Daten nicht zur Verfügung, ist eine Teilnahme am Gewinnspiel bzw. eine Kontaktaufnahme bezüglich einer Gewinnermittlung nicht möglich.

d) Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Die Datenverarbeitung erfolgt zwecks Abwicklung des Gewinnspiels. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung dieses Schuldverhältnisses ist Art. 6 Abs.1 b) DSGVO.

e) Empfänger der personenbezogenen Daten

Ihre Daten werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, die Weitergabe ist für die Durchführung des Gewinnspiels oder die Versendung des Gewinns erforderlich und es liegt eine datenschutzrechtliche Übermittlungsbefugnis vor.

f) Speicherdauer

Die bei uns gespeicherten Daten werden gelöscht, sobald sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr erforderlich sind und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

g) Ihre Betroffenenrechte

Soweit RP personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, stehen Ihnen als Betroffener, die in der allgemeinen Datenschutzerklärung unter https://rp-online.de/info/datenschutz/ ausgeführten Betroffenenrechte unter den datenschutzrechtlichen Voraussetzungen zu (Auskunftsrecht, Recht auf Berichtigung, Recht auf Löschung, Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, Recht auf Unterrichtung, Recht auf Datenübertragbarkeit, Widerspruchsrecht, Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligung sowie das Beschwerderecht gegenüber der zuständigen Aufsichtsbehörde).

9. Anwendbares Recht