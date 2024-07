Taylor-Swift-Fans packen aus „Ich habe fünf Jahre für die Konzerte gespart“

Am Mittwoch ist es so weit und US-Superstar kommt nach Deutschland und beginnt mit ihrer „Eras Tour“ in Gelsenkirchen. Dafür verwandelt sich die Stadt sogar kurzerhand in „Swiftkirchen“. Hunderttausende Fans fiebern ihren Konzerten in Gelsenkirchen (17. bis 19. Juli), Hamburg (23. und 24. Juli) und München (27. und 28. Juli) entgegen. Eine davon ist Vivienne Chmielewski, ein echter „Swiftie“, wie sich die Fans selbst nennen. Die 27-Jährige ist seit 15 Jahren Taylor Swift Fan und hat ihr erstes Konzert noch genau in Erinnerung: „Ich war damals 13 Jahre alt und mit meiner Tante auf dem Konzert in Oberhausen bei der „Speak Now“ Tour“, sagt die Bochumerin. Ab dem Moment habe sich ihre Fan-Liebe immer weiter verstärkt. „Ich glaube, mein Vater hatte manchmal gehofft, dass das nur eine Phase ist. Taylor Swift begleitet mich schon mein halbes Leben. Ich kann mich gar nicht an eine Zeit davor erinnern“, sagt Chmielewski. Dass ihre Ikone jetzt wieder in Deutschland auf Tour geht, ist für die 27-Jährige sehr besonders. „Ich werde zu allen ihren Konzerten gehen und die Deutschlandtour sozusagen mitmachen“, sagt sie.