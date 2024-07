Gelsenkirchens Oberbürgermeisterin Imagegewinn für Gelsenkirchen dank Taylor Swift

Die drei Auftritte von Megastar Taylor Swift in Gelsenkirchen bringen laut Oberbürgermeisterin Karin Welge auch einen Imagegewinn für die Ruhrgebietsstadt. Es tue gut, im Fokus der positiven Stimmung zu stehen, sich als ein freundlicher Gastgeber präsentieren und besondere Ereignisse ermöglichen zu können, „die Fröhlichkeit schaffen“, sagte die SPD-Politikerin im „Morgenecho“ auf WDR 5. „Ganz viele Gelsenkirchener partizipieren.“ Das Kostenpflichtiger Inhalt erste der drei Konzerte der US-Sängerin hatte am Mittwoch stattgefunden, zwei weitere folgen am Donnerstag und Freitag. Rund 200 000 Fans werden in Gelsenkirchen erwartet.